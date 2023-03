E-vehicle industry aangat sa tanggal taripa

Tiwala si Senador Sherwin Gatchalian na ang panandaliang pagsuspinde ng taripa sa mga electric vehicle (EV) ay kinakailangan upang suportahan ang pag-unlad ng industriya.

Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. noong Enero ang Executive Order No. 12, na nag-aalis ng taripa sa mga de-kuryenteng sasakyan (EVs) sa layu­ning mapababa ang mga presyo ng EV para sa mga mamimili. Ang pagsuspinde ng taripa, na tatagal ng limang taon, ay naglalayong maparami ang mga gumagamit ng EV at bawasan ang carbon emissions.

“Ang panandaliang pagsuspinde ng taripa ay magbibigay ng sapat na oras para sa local manufacturers na lumipat sa e-vehicles,” diin ni Gatcha­lian na siyang may-akda ng Electric Vehicle Industry Development Act (EVIDA).

Gayunpaman, hindi saklaw ng suspensyon ng taripa ang mga 2-wheel electric motorcycle. Mainam ito, ayon sa senador, upang maprotektahan ang gumagawa sa bansa ng mga tricycle.

Tanging ang mga kick scooter, self-balancing cycle, bisikleta, at pocket motorcycle na may auxiliary motors na hindi hihigit sa 250 watts at may maximum speed na 25 kilometro bawat oras ang may zero percent import duties, habang ang mga electric motorcycle ay mayroon pa ring 30% tariff rate.

“Natitiyak ko na ang exemption sa mga 2-wheel na motorsiklo ay magbibigay ng angkop na suporta para sa mga gumagawa ng mga tricycle,” sabi ni Gatchalian. Ang tricycle ay nananatiling isang popular na paraan ng transportasyon para sa maraming pasahero sa bansa.