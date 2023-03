Bukod kay Gov. Degamo: 12 pa tinodas ng ilang ex-Army

12 pang katao ang nasawi sa pag-ambush kay Negros Oriental Governor Roel Degamo sa compound mismo ng local official sa Pamplona, Negros Oriental.

Sa isang video, makikita ang apat na armadong lalaki na pumasok sa compound kung saan may ilang tao na kinakausap si Degamo.

Mapapansin na may isa pang gunman na pumwesto sa gate at pinagbabaril ang kumpol ng tao.

Bukod kay Degamo, kasama rin sa nasawi ang apat na sundalo, isang miyembro ng local media at ilang sibilyan.

Base sa initial investigation report, dalawang getaway vehicle ang ginamit ng mga suspek. Isa rito ay may bakas ng dugo sa kaliwang backseat.

“Based on the initial investigation, there was blood on one of the vehicles used by the gunmen. The soldiers in the vicinity have returned fire,” lahad ng isang source.

Kinumpirma ni Janice Degamo, misis ng pinaslang na governor, ang pagkamatay ng kanyang asawa dahil sa tama ng bala.

Samantala, tatlong suspek na ang nahuli ng mga awtoridad, dalawa rito ay dating miyembro ng Army.

Patuloy pang hinahanap ng mga awtoridad ang iba pang tumakas na suspek.