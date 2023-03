Bagito pero delikado Regine Jurado, UST tinuldukan 20 ratsada ng NU

BINULAGA ng University of Santo Tomas ang defending champions National University, 25-20, 27-25, 17-25, 22-25, 15-11, sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Season 85 women’s volleyball tournament Sabado sa Mall of Asia Arena.

Pinutol ng UST ang 20-game winning streak ng NU na nagsimula pa noong Season 82.

Angat ang rookie na si Regine Jurado matapos magtala ng 18 points at 14 digs.

Walastik din si Eya Laure matapos kumamada ng 18 points, habang si Milena Alessandrini naman ay may 14.

Mula sa 2-0 set lead ng UST, binalikat nina Alyssa Solomon at Sheena Toring ang Lady Bulldogs upang agawin ang third at fourth set.

Samantala, angat ang Adamson University sa kanilang bakbakan kontra Far Eastern University, 25-21, 24-26, 25-14, 25-21, matapos buhatin ni Kate Santiago ang Lady Falcons sa kanyang 18 points sa first game.

Napuruhan ang kanang paa ni Alessandrini sa fourth set, ngunit kaagad siyang bumalik upang tumulong na makalamang ang UST sa fifth, 13-8.

Sinubukan namang isalba nina Bella Belen at Erin Pangilinan ang winning streak ng NU ngunit winakasan ni Laure ang pag-asang iyon matapos magtala ng block kill para tapusin sa 15-11 ang deciding set.

Ang UST din ang huling tumalo sa NU noong April 27, 2019 bago nasimulan ang ratsada ng Lady Bulldogs. (Cyreel Zarate)