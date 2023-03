Ayaw sumuko! Paul Zamar, NorthPort buhay pa sa quarters

Mga laro Linggo: (PhilSports Arena)

4:30pm — Meralco vs Phoenix

6:45pm — Converge vs Ginebra

BINIGYAN ni Paul Zamar ng panibagong tsansa ang NorthPort Batang Pier sa paghugot ng krusyal na 113-97 panalo sa napatalsik nang Rain Or Shine Elasto Painters sa eliminasyon ng 2022 PBA Governors Cup, Sabado, sa Araneta Coliseum.

Nagtala si Zamar ng bagong career-high na 20 puntos kasahog ang 5 rebounds, 3 assists at 1 steal upang panatilihing buhay ang tsansa sa sunod na yugto na Batang Pier na bahagyang umangat sa 3-7 panalo-talong baraha.

Tumulong ang import na si Kevin Murphy na may 39 puntos, 13 rebounds at 5 assists habang nag-ambag ng tig-11 puntos sina Jeff Chan, JM Calma at Robert Bolick.

Isang tres ni Murphy ang nagtulak sa NorthPort sa pinakamalaki nitong 17 puntos na abante sa 102-85.

Muling naglaro ang Elasto Painters na walang import matapos gahulin sa oras para makakuha ng reinforcement.

Una nang hindi nakapasa ang kinuha nitong import na si Jordan Tolbert matapos lumampas sa dapat na height na 6-6.

Tuluyang nagbakasyon ang Elasto Painters na nalasap sa ikaapat nitong sunod na kabiguan na naghulog dito sa kabuuang 2 panalo at 8 talo.

Samantala’y pinatawan ng PBA ng isang larong suspensiyon si Allein Maliksi matapos maganap ang kaguluhan sa huling laro ng Meralco at Converge.

Kasama din sa suspensiyon ay pinagbabayad ang 35-anyos na shooting forward ng halagang P75K.

Matatandaan na halos nagpang-abot sina Maliksi at Barkley Ebona ng Converge sa huling anim na segundo ng laro na napanalunan ng Bolts sa overtime, 132-129. (Lito Oredo)