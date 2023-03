Arjo-Maine hanggang kamatayan

Picture of a complete woman ang dating ni Maine Mendoza sa kanyang 28th birthday celebration. Aba, lahat ng mga kaibigan niya, in and out of showbiz, at dyowang si Congressman Arjo Atayde, sama-sama, ha!

Todo party-party nga si Maine with Pauleen Luna, Ciara Sotto, Sheena Halili, Oyo Sotto, Kristine Hermosa, Miles Ocampo, Maja Salvador, at marami pang iba.

But of course, ang much awaited talaga ay ang paandar ni Arjo kay Maine. Bukod sa pa-cake, isang bonggang yakap at halik ang binigay ni Arjo sa dyowa.

At si­yempre, mas paandar ang post ni Arjo sa Instagram, “I will love you beyond this lifetime. Happy birthday, my fiancée. I love you today and always.”

Oh, ‘di ba? Kilig to the max, ha! Sarap ngang pakinggan, mabasa, namnamin ang mga linyang ‘I love you today and always’.

At siyempre, may reply agad-agad si Maine, na kabog na kabog din.

“Lolol love you love you!” with matching red heart.

Eh, ayaw patalo ni Arjo, na humirit ulit, “I love you more!” na may red heart din siyempre.

‘Kaloka ang ‘I will love you beyond this lifetime’, ha! Meaning, hanggang kabilang buhay ay mamahalin ni Arjo si Maine.

Sikat na TikToker na si Shuvee Etrata bet ‘palaplap’ kay Alden

Aliw itong si Shuvee Etrata, ha! Si Shuvee ay sikat na TikToker, na ang mga video ay umaabot na sa 50 million views, ha!

Mula sa Cebu, na ang unang pa­ngarap ay maging Miss Universe, pero heto at napadpad sa showbiz. Kasama nga siya GMA-7 series na ‘Hearts On Ice’ na bida sina Xian Lim, Ashley Ortega, at dinirek ni Dominic Zapata.

Super proud si Shuvee na hindi pa siya nakakatikim ng halik ng isang lalaki dahil wala pa raw siyang nagiging boyfriend sa edad niya ngayong 20.

Pero kung sakali, na mabigyan siya ng pagkakataon na magbida sa isang pelikula o serye, at kailangan talagang maki­paglaplapan sa leading man, gugustuhin niya na si Alden Richards ang u­nang makatukaan niya.

“Kung may offer, hindi ako tatanggi sa grasya. Kaya lang, first kiss ko, sa showbiz pa, hindi sa personal. Pero if ever, si Alden talaga! ‘Wag na mag-inarte, si Alden talaga.

“Sir Alden, sana magkatrabaho tayo! Idol kita!” sabi na lang ni Shuvee.

Well, dahil Kapuso naman siya, hindi masamang ma­ngarap, at malay mo, tulad sa TikTok, mapansin din siya and this ni Alden, huh!