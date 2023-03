AllTV may mga pasabog

Pagkatapos ngang maintriga ang AllTV na pag-aari ng pamilya ni Mr. Manny Villar dahil sa desisyon nilang i- ‘pause’ muna ang ilan nilang shows, katulad ng ‘M.O.Ms (Mhies On a Mission)’ nina Ruffa Gutierrez, Ciara Sotto at Mariel Rodriguez-Padilla, may mga pasabog ngayon ang new Channel 2!

Kamakailan nga ay pumirma ang AllTV ng agreement with METV Pilipinas para ipalabas sa kanilang TV network ang

well-loved Asian hit series na ‘Hot Mom’.

Ilalagay ng ALLTV sa primetime, 7:00-8:00pm (Monday-Friday) ang show na ‘yon.

“AllTV strives to bring a different kind of television experience to our Pinoy audience and this partnership with METV Pilipinas is a great opportunity for the station to deliver this kind of quality entertainment,” pahayag ni Ms. Maribeth Tolentino, AllTV President.

Ang award-winning actress na si Sun Li ang bida sa ‘Hot Mom’.

Samantala, ayon sa isang source, nakatakdang magpatawag ng isang press conference ang AllTV dahil may isa pa silang show na ia-announce.

Isabay na rin kaya ng mga taga-AllTV sa presscon na ‘yon ang kanilang official statement tungkol sa mga show nila na naka-‘pause’ mula habang inaayos pa ang kanilang signal para mas marami ang ma-reach ng kanilang TV network?

Sana! (Jun Lalin)