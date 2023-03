Alden mauudlot pagbabalik sa ‘EB’?

Maudlot kaya ang nabalitaan namin na babalik na sa ‘Eat Bulaga’ si Alden Richards dahil sa iba’t ibang issue sa noon­time show ng TAPE, Inc.?

Bago pa maglabasan ang mga controversy sa noontime show na blocktimer ng GMA-7 ay may nakapagbulong na sa amin na posible ngang bumalik na sa ‘EB’ ang Asia’s Multimedia Star.

Kagagaling ni Alden sa Amerika at ang balita sa amin ay posibleng ngayong March ay balik ‘Eat Bulaga’ na ito.

Sabi pa ng source namin, “Babalik naman talaga si Alden. Tinatapos lang niya ang mga endorsement shoots niya.”

Magulo nga raw ngayon sa longest-running noontime show ng bansa, kaya hindi na kami magtataka kung hindi matuloy ang pagbabalik ‘EB’ ni Alden, huh!

Xian, Jennylyn series tuloy na

Magpa-pilot pa lamang sa March 13 sa GMA Telebabad ang ‘Hearts on Ice’ na pinagbibidahan ni Xian Lim kapareha si Ashley Mendoza, pero ma kasunod na show agad ang boyfriend ni Kim Chiu.

Actually, resume ng dapat ay very first show niya sana as Kapuso, ang ‘Love.Die.Repeat’ katambal si Jennylyn Mercado, kaso nabuntis nga ang aktres.

“Tuloy na tuloy,” positibong sagot ni Xian tungkol sa series nila ng misis ni Dennis Trillo.

“Actually, nagtatanong kung kailan daw ito (‘Hearts on Ice’) matatapos, ready na raw si Jen na mag-taping.”

Kris maselang magbuntis

Mukhang maselang magbuntis si Kris Bernal.

Kinukukuwestiyon ni Kris ang asawang si Choi Perry. Nagrereklamo ang aktres kung bakit daw wala man lang ka-‘poise-poise’ o filter ang kanyang picture na pinost ng mister. Parang napag-tripan kasi siya ni Perry at may post pa ito habang inu-ultrasound si Kris.

Caption niya, “Where is the ulam?”

Ang pinost kasi ni Perry, picture ni Kris na halos nakasalampak sa harap ng toilet bowl at tipong nagsusuka o ang tinatawag na morning sickness sa mga buntis. Kaya sabi niya sa mister, “Ano ba, bakit naman ganon ang picture na ipinost mo? Nakakainis ka! Wala man lang ka-filter-filter. Sasabihan mo naman ako.”

At sabi pa ni Kris, “Ilang weeks akong nag-plan ng baby reveal, ganito lang ang entry niya.”

Samantala, nagpapasalamat si Kris sa lahat ng mga nag-congratulate sa kanila, pero hindi pa raw siya makapag thank you isa-isa dahil pinagpapahinga pa rin siya at binabawalan din gumamit ng cellphone ng kanyang doktor.