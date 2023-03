Tito, Vic and Joey magsalita na kaya? ‘Eat Bulaga’ tambak ng intriga

Totoo ba na mawawala na ang TVJ sa ‘Eat Bulaga’?

Isang tanong na hindi pa mahanapan ng sagot. Na siyempre naman, kung may dapat sumagot niyan, dapat sina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon mismo, ‘di ba?

Pero noon, may mga chika-chika na rin naman na siyempre, darating din ang punto na magre-retire ang TVJ. Wala namang forever, ‘di ba? Na kahit ang mga programang super tagal na, namahinga na rin.

Remember, nagpahinga na rin ang ‘Maalaala Mo Kaya’ ni Charo Santos, ‘di ba? Ilang dekada ang pinagdaanan, pero nawala nang tuluyan sa ere.

So, kung pagreretiro ang pag-uusapan, hindi naman kataka-taka kung dumating ang punto na magpahinga rin ang TVJ. Ang tanong lang, kelan kaya?

Pero, noon pa man, may nagsasabi na agad na handa naman ang ‘Eat Bulaga’ kung sakaling magpahinga ang TVJ, na kaya pumasok ang ideya na hasain ang JoWaPao — sina Jose Manalo, Wally Bayola, Paolo Ballesteros, na sa totoo lang, bonggang-bongga rin naman ang eksena kapag sila ang nasa harap ng kamera.

Kumbaga, walang katapusang tawanan, halakhakan, batuhan ng kung ano-anong eksena. At tulad ng TVJ, gamay na gamay na rin ng JoWaPao ang isa’t isa, na ‘pag may binitawang salita ang isa, agad-agad ay may pangsalo, pangbara ang iba.

Noong kainitan ng COVID-19, o pandemic, ang JoWaPao talaga ang bumuhay sa ‘Eat Bulaga’. Sila ang nagla-live sa studio, habang ang TVJ ay nasa kani-kanilang mga bahay.

At ngayon naman, tuwing Sabado nga lang kumpletong napapanood ang TVJ, o kapag may malaking event, ‘di ba?

Pero, bakit nga ba may chika-chika na mawawala na sila? Bakit nga ba? Well, may mga nakakaloka ring chika na kesyo may malawakang sibakan na mangyayari sa ‘Eat Bulaga’? Na masisibak din daw ang iba pang mga host ng ‘Eat Bulaga’?

At ang mas nakakaloka, totoo kaya na pati ang buong production ng ‘Eat Bulaga’ ay mawawala na rin? Kumbaga, may grupo na magti-take over para mamahala ng ‘Eat Bulaga’?

Well, mga tanong palang naman ‘yan, na hindi pa makuhanan ng sagot. And for sure, malalaman at malalaman din naman ng lahat ‘yan, dahil ‘di ba naman, bawat galaw ng ‘Eat Bulaga’, parang buong bayan ang apektado?

So, abang-abang na lang tayo kung may katotohanan ang mga chika, ha! (Dondon Sermino)