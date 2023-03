Smart inilabas libro ng kita sa Makati

Binawi na ng Makati City pagpapasara nito sa head office at iba pang mga tanggapan ng Smart Communications Inc. sa lungsod at nagpasalamat ang kompanya sa mabilis na aksyon ng lungsod.

“Smart remains committed to complying with Makati City’s local tax ordinances, and with relevant national laws, applicable in respect of local taxation, and thanks the Makati LGU for its prompt action to resolve the order,” ayon sa pahayag ng kompanya.

Ayon sa PLDT/Smart, naglabas ng kautusan ang Makati City noong Marso 2 na nagbabawi sa closure order na inilabas noong Pebrero 27.

Sabi ng kompanya, nagkaroon ng compromise agreement ang Smart at Makati City na naglalalatag ng terms kung paano nila plaplan­tsahin ang magkakaibang pananaw sa local taxation issues.

Ayon pa sa PLDT/Smart, nagkaroon sila ng settlement sa Makati City matapos nito isumite ang mga accounting records tungkol sa mga kinita nito sa loob ng Makati para sa mga taong hinihingi ng lungsod. ­(Eileen Mencias)