Silog meal ng 3 Pinoy chef patok sa Sydney

Namamayagpag ang tatlong Pinoy chef sa Sydney, Australia sa pagbida ng mga lutuing mabenta sa almusal at tanghalian.

Ito ay sina Chef Michael ‘Miko’ Aspiras, owner ng Don’t Doughnuts and Bakery at sina Chef Aileen Aguirre at Chef Francis Dela Cruz, may-ari naman ng Takam resto.

Isa umano sa rason kung bakit nila naisipan ang negosyong ito ay dahil na rin sa pagkahilig ng mga Aussie sa ‘brunch’ o ang pinagsamang breakfast at lunch.

Ayon sa isang pana­yam ni Chef Miko, “I realised that Filipino breakfast meals are actually brunch. If you are going to compare it with any breakfast in the world, the Filipino meals always come with rice.”

Ilan sa mga sikat na Filipino brunch ay ang mga silog meals kung saan may sinangag, itlog, at ulam na tulad ng tocino, tapa, longganisa, at marami pang iba.

Dahil dito ay nakipag-­collab siya sa Takam resto. Pagbibida nila, walang MSG o flavor enhancer­ ang mga pagkaing kanilang hinahain.

Dahil dito ay tila all-in na ang kanilang mga resto mula sa mga Filipino classic dish, meryenda, at maging mga pastry dessert na ready i-cater ang kanilang mga customers mapakababayan o dayuhan man.

Talaga namang patunay lang ito na patuloy ang pagpapakilala ng pagkaing Pinoy sa mundo! (Moises Caleon)