Sarah pinasalamatan ang mga magulang

Ipinagdiriwang ng Popstar Royalty na si Sarah Geronimo ang kanyang ika-20 years in showbiz. At kaugnay nito, balitang maglalabas nga ng bagong album ang singer-actress.

May binigay na selebrasyon din sa kanya ang kanyang Popsters (tawag sa kanyang mga fan) at may video si Sarah kunsaan ay makikitang masaya siya at hindi niya talaga nakalimutan pasala¬matan ang kanyang mga magulang na sina Mommy Divine at Daddy Delfin Geronimo.

Simula nang ikasal sina Sarah at Matteo Guidicelli three years ago ay walang balita kung may pagkakataon na nagkita, nagkausap o tinanggap na bang muli si Sarah ng kanyang mga magulang.

Pero sa tuwing mababanggit ni Sarah ang mommy at daddy niya, ikinatutuwa ito ng mga tagahanga niya dahil nando’n ang hope na baka naman nagkakaa¬yos na sila.

Sabi ni Sarah, “Nagpapasala¬mat po ako kay Lord na umabot po ako ng dalawang dekada rito sa showbiz. At sa lahat po ng sumusuporta sa akin, ang Popsters, maraming salamat. Sa aking mga magulang — sa aking Mommy Divine at Daddy Delfin, guwapo.

“Sa aking family. Sa aking mga fur babies, thank you. Sa aking VIVA Family, thank you. Sa ABS-CBN family, thank you. Sa aking husband, thank you, my love, Matteo Guidicelli.”

Puring-puri ng mga netizen si Sarah dahil kahit gaano kataas na raw ang nara¬ting nito, palaging humble, hindi nakakalimot and with a grateful heart.

Pero, nakahanap naman ng pagkakataon ang ibang mga netizen na ikumpara pa si Sarah kay Liza Soberano (na controversial ngayon). Sabi ng isang nag-comment, “Ganito ka sana sis @lizasoberano. Imagine this girl can really do everything yet she stays humble.”

‘Kaloka!

Rachel may ‘baby reveal’?

Ang Instagram story ba ni Rachel Carrasco na hinihinalang new partner ng estranged husband ni Maggie Wilson na si Victor Consunji ay matatawag na ‘baby reveal’?

May koneksyon kaya ang photo na ipinost niya sa kanyang Instagram story kunsaan, nasa loob siya ng sasakyan at karga ang isang baby girl (na tinakpan ng heart emoji ang mukha)?

Makikita rin sa bandang likod ng sasakyan¬ ang stroller.

Walang ibang nilagay na caption maliban sa “Day out with Mama.”

So palaisipan pa rin kung ang baby na hawak niya ay anak nga niya or sa iba? Although, prior to that, may naging IG post din siya na mga larawan naman ng mga sapatos ng baby girls na ang caption niya, “More deliveries today! I’ve traded in my shoes for these little size ones.”

May mga nagtatanong nga kung ang baby girl raw kayang karga ni Rachel ay may koneksyon sa post ni Maggie at paliwanag na rason nito kung bakit tumahimik muna ang former beauty queen sa social media because of a ‘newborn baby’?

Base naman sa mga comment, pinagtatalunan ng mga netizen kung ang baby ay kay Rachel nga o hindi. Kasi, ang sexy raw nito agad kung na¬nganak nga. Pangalawa, baka raw ‘iniinis’ lang si Maggie kaya nagpo-post ng ganu’n?

Well…