Retrieval operation sa Cessna crash tinuldukan na

Makaraan ang 13 araw ng mahirap at nakakapagod na operasyon, opisyal nang tinapos kahapon ni Incident Management Team commander at Camalig, Albay Mayor Carlos Baldo Jr. ang ope­rasyon sa bumagsak na Cessna plane malapit sa crater ng Mayon Volcano.

Ayon sa alkalde, mahirap man ay nagtagumpay pa ring mawakasan ang paghahanap, pagkuha at pagbaba sa mga bangkay ng grupo ng mga resccuer mula sa iba’t ibang grupo ng mga mountaineer, local guides, mga tauhan ng Naval Special Operations Group (NAVSOG), Philippine Army, Bureau of Fire Protection – Special Rescue Force (BFP-SRF), at Philippine National Police (PNP).

Tumagal ng limang araw ang search and rescue operation para sa Cessna 340A hanggang mapalitan ito ng retrieval operation kasunod ng kumpirmasyon ng aktwal na lokasyon ng apat nitong sakay.

Itinurn-over na sa Scene of the Crime Operation (SOCO) ang mga bangkay nina Pilot, Rufino James Crisostomo Jr., flight mechanic na si Joel G. Martin, at Australyanong sina Simon Chipperfield at Karthi Santhanam

Ayon pa kay Mayor Baldo, sa gitna ng matatarik na dalisdis ng Mayon, pagbagsak ng mga bato, pagiging mausok, malakas na hangin, at madulas na mga lupa, at ang panganib ng posibleng phreatic eruption, patuloy ang mga responder na isulong ang kanilang misyon na maibaba sa ang bangkay ng apat. (Ronilo Dagos)