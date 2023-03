Recto pinatataniman ng bodycam mga airport staff

Dapat umanong ikonsidera ng Department of Transportation (DOTr) ang paglalagay ng body camera sa mga tauhan ng Office of Transportation Security (OTS) na nakakasala­muha ng mga pasahero.

Ayon kay Deputy Speaker at Batangas Rep. Ralph Recto ang body camera ay hindi lamang magiging pabor para sa mga pasahero laban sa mga mandurukot na tauhan ng OTS kundi magiging proteksyon din sa mga tauhan ng OTS laban sa mga abusadong pasahero.

“A bodycam protects the checker and the checked,” sabi ni Recto. “May footage habang binubuksan ang isang bag na may kaduda-dudang laman. At may resibo kung ang bag naman na iyon ay inatake ng salisi gang na nakauniporme.”

Sinabi ni Recto na sa panahon ng livestreaming ay mura na lamang ang mga ganitong device.

Ipinaliwanag ni Recto na ang x-ray machine sa airport ay parang tollgate at bawat dumaraang pasahero ay nagbabayad ng hindi nila namamalayan dahil nakasama na ito sa binayarang tiket ng eroplano.

Nagkakahalaga ng P60 ang Airport Security Fee (ASF) kung international flight at P15 naman kung domestic flight.

Sinabi ni Recto na nasa P1 bilyon ang budget ng OTS noong 2021. Nagkakahalaga umano ng P331 milyon ang inilaan dito ng Kongreso bukod pa sa automatic appropriations at P693 milyon mula sa nakolektang ASF at iba pang port usage fees.

Batay sa datos, sinabi ni Recto na “may balance na P207 million ang balon ng ASF ‘dividends’ ng OTS.”

“Puwede itong pambili ng bodycam, marami nang mapapakyaw – huwag lang ipadaan sa Pharmally,” dagdag pa ni Recto. (Billy Begas/Eralyn Prado)