Pari tinutugis sa 20 kaso ng pangmamanyak

Hinahanap ngayon ng mga awtoridad ang isang pari makaraang maglabas ng arrest warrant ang korte laban dito dahil sa 20 bilang ng mga kasong acts of lasciviousness, voyeurism at panggagahasa sa Solana, Cagayan nitong Huwebes.

Ipinadarakip si Fr. Karole Reward Israel, assistant parish priest ng St. Vicente Ferrer sa Solana bunsod ng arrest warrant na ibinaba ni Tuguegarao City regional trial court (RTC), Branch 4, Judge Dennis Mendoza laban dito.

Ayon sa Solana Police Station (SPS), sinampahan ito ng 20 counts ng kasong acts of lasciviousness, voyeurism at rape ng isang dalagitang mag-aaral ng pribadong paaralan at miyembro ng Youth Ministry sa Solana.

Sa ulat ng SPS, tinakot at pinagbantaan umano ni Israel ang dalagita na ilalabas niya ang kanilang sex video at may mangyayaring masama sa kanya kapag nagsubong siya sa mga awtoridad.

Nauna nang dinakip si Israel noong Oktubre 18, 2022 sa kinasang rescue operation ng mga opisyal sa Barangay Iraga sa biktima nito pero pansamantala itong nakalaya matapos magpiyansa ng P183,000 noong Oktubre 20, 2022. Nabatid na may iba pang mga kaso ang pari sa ibang lugar sa Solana.

Samantala, walang inirekomensang piyansa ang korte para sa kinasasangkutan nitong mga kaso ngayon. (Allan Bergonia)