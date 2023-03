P1.4B puslit na yosi, nasabat sa Sulu ng BOC

Mahigit sa P1.425 bilyong halaga ng illegally imported sigarilyo ang nasamsam ng mga tauhan ng Bureau of Customs (BOC) sa isinagawang pagsalakay sa isang bodega sa Sulu kamakalawa, sa gitna ng pinaigting na pagsusumikap ng ahensiya na supilin ang pagpasok ng mga kontrabando sa bansa.

Isang composite team mula sa BOC at Customs Intelligence and Investigation Service sa Manila International Container Port (CIIS-MICP), kasama ang mga elemento mula sa Western Mindanao Command-Armed Forces of the Philippines (WESMINCOM-AFP), 11th Infantry Division, Philippine Army (11ID PA), Philippine Air Force-Special Operations Wing (PAF-SPOW), Joint Task Force (JTF)-Sulu, Philippine Navy-Naval Special Operations Unit (PN-NAVSOU), at PN Naval Forces Mindanao, ang nagtungo sa warehouse sa Sitio Buotan, Kajatian, Indanan, Sulu para sa implementasyon ng Letter of Authority (LOA) na inisyu ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio.

Ang naturang warehouse ay natuklasang naglalaman ng tinatayang aabot sa 19,000 master cases ng assorted na imported na sigarilyo, gaya ng B&E ice menthol, New Far menthol, Souvenir menthol, Cannon menthol, BroadPeak black menthol, at Bravo.

Sinabi ni Deputy Commissioner for Intelligence Group Juvymax Uy na kaagad silang umaksiyon matapos na makatanggap ng derogatory information mula sa CIIS, na pinamumunuan ni Director Verne Enciso.

“Remember that this happened in Sulu, in Indanan. Yet, despite how far Mindanao is from us, we made sure that distance won’t stop us from serving the LOA,” aniya.

“Simply put, we will stop at nothing and we will be present in every corner of the Philippines to make sure there won’t be space for these illegal activities,” ayon pa kay Uy.

Idinagdag ni Enciso na ang sunud-sunod na pagsalakay sa mga warehouse kamakailan, na nagresulta sa pagkakadiskubre ng bilyong halaga ng smuggled items, ay naging posible dahil nauunawaan ng komisyoner kung ano ang nakasalalay dito.

“Commissioner Rubio is setting the standard for us. These recent raids are examples of how the agency will work moving forward,” aniya pa.

Isang warehouse representative na nagngangalang Nomil Arani ang kumilala sa LOA, kaya’t kaagad na nagsagawa ng inspeksiyon ang grupo sa pasilidad, kung saan nila nadiskubre ang mga lalagyan ng mga hinihinalang smuggled na sigarilyo, na kaagad ring dinala sa Port of Zamboanga, sa pamamagitan ng Philippine Navy vessel.

Ang nakatalagang Customs examiners sa Port of Zamboanga ay kaagad ding nagsagawa ng pag-iimbentaryo sa mga naturang goods, na sinaksihan ng CIIS at Enforcement and Security Service (ESS) agents, gayundin ng mga kinatawan ng warehouse.

Inaasahang kaagad rin namang maglalabas ang District Collector ng Warrant of Seizure and Detention (WSD) laban sa subject smuggled cigarettes para sa posibleng paglabag sa Executive Order No. 245, o mas kilala bilang “Amended Rules and Regulations Governing the Exportation and Importation of Leaf Tobacco and Tobacco Products”, National Tobacco Administration (NTA) Memorandum Circular No. 03, series of 2004; NTA Board Resolution No. 079-2005 in relation to Sec. 1113 at Sec. 117, na may kaugnayan sa Sec. 1401 ng R.A No. 10863 o mas kilala bilang Customs Modernization and Tariff Act(CMTA) of 2016.