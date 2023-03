Mylene Paat, Crossovers ibubuhos gigil sa Akari

Team Standings:

Creamline 5 1

PLDT 4 1

F2 Logistics 4 2

Chery Tiggo 3 2

Petro Gazz 3 2

Choco Mucho 2 3

Cignal 2 4

Akari 1 4

Army 0 5

Mga laro Sabado:

(Filoil EcOil Arena)

3:00pm – Army vs Petro Gazz

6:30pm – Chery vs Akari

SUSUBUKANG ibaon nina Mylene Paat at Chery Tiggo ang Akari sa pagpapatuloy ng 6th Premier Volleyball League All-Filipino Conference sa Filoil EcoOil Arena sa San Juan City, Sabado.

Kagagaling lang kasi sa talo ang Crossovers laban sa Creamline noong nakaraang Sabado, 17-25, 25-11, 25-19, 25-21 kaya tiyak na gigil ang mga ito sa kanilang 6:30pm duel kontra Akari.

Inalat si Paat sa larong iyon matapos magtala lamang ng 10 points.

May tangan na 3-2 kartada ang Chery Tiggo at ang panalo laban sa Akari ang magpapalakas sa sa kanilang playoff hopes sa tulong nina Paat, EJ Laure at Shaya Adorador.

Samantala, ‘di mabuhat ni Dindin Santiago-Manabat ang Chargers laban sa PLDT nitong Martes, 25-14, 21-25, 25-12, 25-15. (Cyreel Zarate)