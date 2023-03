Mga desperado! Bato binoldyak pagharang sa ROTC

Tinawag ni Senador Ronald Bato Dela Rosa na desperate move ng makakaliwang grupo na iniuugnay sa ROTC ang pagkasawi ng Adamson University Student na si John Matthew Salilig.

Iginiit ni Bato na malayo at walang koneksyon ang pagkamatay ng biktima sa ROTC dahil nasawi si Salilig sa fraternity hazing at hindi sa ROTC.

Sinabi naman ni Senador Sherwin Win Gatchalian na naging sanhi ng pagkamatay ng biktima ay dahil sa hazing na ginawa ng mga taong walang respeto sa ipinatutupad na batas.

Nauna rito ay nagpahayag ng suporta si Senate Minority Leader Aquilino ‘Koko’ Pimentel III sa panawagang ibasura na ang panukalang ibalik ang ROTC.

“Scrap the bill making ROTC mandatory. Make it only optional to those who are ‘militarily inclined’ or interested in military matters,” sabi ni Pimentel. (Jojo Sicat/Dindo Matining)