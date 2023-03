Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Mayroon akong hatid na magandang balita, lalo na sa mga kababayan nating magsasaka. Noong isang lingo, nakipagpulong po tayo sa mga eksperto sa larangan ng makabagong teknolohiya sa pagsasaka.

Doon ay tinalakay ang pagpapaigting sa paggamit ng agri-technology ng ating mga lokal na magsasaka upang mapalago ang ani at maging matatag ang supply ng pagkain sa bansa.

Napag-usapan din ang posibleng paggamit ng “satellite technology” para sa sektor ng agrikultura. Ito’y makapagbibigay ng mahalagang datos tulad ng kalidad ng lupa, klima, at lokasyon.

Sa pamamagitan ng “solar mapping” magkakaroon tayo ng mas matalinong pamamaraan ng pagsasaka. Malalaman natin kung aling gulay o produktong agrikultura ang magandang itanim sa partikular na lugar at panahon.

Mapapataas din nito ang dami ng naaaning produkto, at mapapamura rin ang pagpapatubig. Sa halip na diesel o gasolina, “solar power” ang gagamitin para sa irigasyon ng mga sakahan.

Inihahanda po natin ang mga bagong kaalamang ito upang iprisenta kay House Speaker Martin Romualdez. Atin pong layunin na makatulong palakasin ang sektor ng agrikultura alinsunod sa kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos na paunlarin ang pagsasaka gamit ang makabagong teknolohiya.

Umaasa ang inyong lingkod na sa isinusulong nating inisyatiba ay mapapataas ang produksyon ng agrikultura sa buong bansa, kasama na ang Bicol Region.

Ang ating rehiyon po ang isa sa may pinakamataas ang produksyon ng palay at mais sa bansa. Noong 2021, tumaas ng 4.01% ang ani ng palay sa 1,346,952.44 metriko tonelada, gayundin sa mais na umakyat ng 3.81% ang produksyon sa 292,748.28 metric tons, batay sa datos ng Philippine Statistics Authority (PSA).

Pinakamarami sa inaning palay ay mula sa lalawigan ng Camarines Norte na umabot sa 116,292.63 metriko tonelada; Camarines Sur na may 683,203 metriko tonelada; Sorsogon, 150,793.40 metriko tonelada; Albay, 224,533 metriko tonelada; at Masbate na may 148,754 metriko tonelada.

Ang Bicol Region din ang may pinakamataas na produksyon ng sweet potato o kamote na kumakatawan sa 21.4% ng kabuuang output ng bansa. Karamihan sa inaaning kamote ay nanggaling sa lalawigan ng Albay kung saan mataba ang lupa. Kilala rin po ang rehiyon sa matatamis na pinya.

Siyempre pa, ‘pag sinabing Bicol, walang tatalo sa sarap ng pili nuts. Umaabot sa 405 ektarya ang taniman ng pili sa rehiyon at higit sa 13,000 magsasaka ang nagtatrabaho rito. Higit sa 160 ang local processors ng pili na siyang gumagawa ng caramelized, glazed, roasted, salted, o kaya ay pili roll at mazapan.

Sa ibang balita, nais kong batiin ang 49 magsing-irog na ikinasal sa St. Raphael the Archangel Parish, Legazpi City noong Pebrero 25 sa ilalim ng Ako Bicol Kasalang Bayan 2023.

Ang 49 magkapares mula sa bayan ng Daraga, Camalig at Legazpi City ay tinulungan ng inyong lingkod upang maging sagrado ang kanilang pagsasama sa ilalim ng ating programang Kasalang Bayan. Nagbigay rin tayo ng kaunting tulong upang magamit nila sa pagsisimula ng maliit na negosyo o kabuhayan.

Hangad po natin na sa pamamagitan ng ating programa ay mas mapagtibay pa ang relasyon ng bawat mag-asawang Bicolano. Binabati ko ang lahat ng mga bagong kasal at sana’y ito ang simula ng mahaba at masaya ninyong pagsasama. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!