Live telecast today tututukan: ‘Eat Bulaga’ nakakawindang

Tunay na nakakawindang ang mga pangyayari sa longest running noontime show ng Pilipinas, ang ‘Eat Bulaga’ ng TAPE, Inc. at blocktimer sa GMA-7, huh!

Hindi nga lang mga taga-industriya ang abang-abang sa magiging official announcement nila, dahil buong bansa, gustong mapakinggan ‘yon, ‘noh?!

Actually, pati mga Pinoy sa ibang mga bansa ay tutok na tutok din sa mga balita’t intriga tungkol sa noontime show na pinangu¬ngunahan ng TVJ o nina Tito Sotto, Vic Sotto at Joey de Leon.

Naniniwala ang isang malapit kay Mr. Tuviera at sa TVJ na talagang ‘walang iwanan’ sa apat simula pa nga noong 1979, kaya ngayong napapabalitang out na sa ‘Eat Bulaga’ si Mr. T (paboritong tawag sa producer), malamang daw na mawawala na rin ang famous trio sa noontime show na ‘yon.

Sabi pa ng taong nakausap namin kahapon, “Ang daming balita, pero sabi sa akin ni _____ (isa sa mga host), after silang kinausap this week, hindi pa raw sila nakakapag-live uli. Bukas (ngayong araw na ito) pa lang sila live. Bukas pa lang magkakasama-sama ang lahat.

“Hanggang ngayon, taped na ang ‘Eat Bulaga’ at ‘yung isang sponsored segment lang ang live at nandoroon daw si Vic.”

Tinanong din namin ang taong nakausap namin kung aware ba siya sa sinasabing ang anak ni Mr. Romy Jalosjos na may-ari ng TAPE, Inc. na si Ms. Soraya Jalosjos na ang mamahala sa ‘Eat Bulaga’?

“I don’t know about that, but yes, kilala ko si Soraya. I think 20 something pa lang siya,” sagot ng kausap ko.

Ayon sa isa pang source, “Last year pa pala pumasok na sa TAPE, Inc. ‘yung isang anak ni Mr. Jalosjos na si Soraya to check on things. Ngayon, siya na raw ang papalit kay Jenny Ferre (kilalang creative head ng show).”

Sina Jose Manalo, Wally Bayola at Allan K daw ang gustong i-retain bilang hosts ng ‘Eat Bulaga’, pero hindi malinaw kung gugustuhin ba ng mga ito na maiwan sa nasabing noontime show.

Si Allan nga ay tinanong ng isang taong malapit sa kanya kung totoo ang chikang ‘yon, pero clueless pa raw si AK (paboritong tawag sa kanya). Hindi pa raw talaga nito alam ang mga magaganap pa at ngayon pa lang talaga ito makakasama sa live telecast nila.

Tunay ngang nakakaloka ang mga pangyayari ngayon sa ‘Eat Bulaga’, huh!

Sana lang maglabas na ng official statement ang production company ni Mr. Jalosjos para hindi nagiging malaking pahulaan ang lahat.

‘Yun lang!