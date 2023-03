Lihim na nakikipagkita kay Ashley? Xian pinalalabas na niloloko raw si Kim

May itatanong na ang mga a-attend ng mediacon ng teleserye nina Xian Lim at Ashley Ortega na ‘Hearts on Ice’ dahil may netizen na gumagawa ng issue sa figure skater/coach na si Ronan Capili.

Si Ronan ang coach nina Xian at Ashley sa teleserye kunsaan ay gumaganap silang figure skaters.

Nag-tweet si Ronan ng DM (direct message) sa kanya ng isang fan na tila pinararatangan itong kinukunsinti raw sina Xian at Ashley sa lihim na relasyon ng mga ito, huh! Sabi sa message sa coach, “Coach ka na din pala ng panloloko ngayon. Paano mo naatim na tulungan ang Xian Lim na ‘yan na lokohin si Kim? Paano mo nagawang maging daan para patagong magkita ‘yan si Xian Lim at Ashley Ortega na ‘yan at lokohin si Kim?”

Nag-wish pa ito na “‘Wag sana kumita ‘yan show niyo mga manloloko.” Nag-comment ang pinaratangang coach ng, “Alam ko receiver ako nung nag vo-volleyball pa ko, pero mukhang nasasanay akong maging blocker. Lol. “‘Coach ka na din ng panloloko’, that’s new.”

Sa comment section, sinabi rin niya sa fan na nagpaparatang sa kanya at pinalalabas na may affair sina Xian at Ashley na, “Hahaha so funny. My Instagram barely has Ashleigh around nga eh. Puro ako café hopping at stand up comedy. Xian and I train without Ash almost 95% of the time.”

Naku ha, parang nega ito sa napaka-solid na relasyon nina Kim Chiu at Xian. Puwede ring namang isipin na baka kaya ginagawan ng ganitong isyu ang tsinitong aktor ay para umingay lang ang bagong serye niya with Ashley?

Maganda talagang mabigyang linaw agad ito ng dalawa!