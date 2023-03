Lexi, Elijah, Hailey parang teleserye ang mga buhay

Tila pinagsama ng tadhana ang mga bida ng GMA-7 afternoon teleserye na ‘Underage’ na sina Lexi Gonzales, Elijah Alejo at Hailey Mendes dahil pare-pareho silang lumaki na walang ama sa tabi nila.

Single parent ang ina ni Lexi na nagawang itaguyod ang pag-aaral niya pati na ang pag-alaga sa kapatid niyang may autism spectrum disorder. Kaya isang dahilan ng Kapuso actress kung bakit siya pumasok ng showbiz ay para matulungan ang kanyang ina na malaki na ang naging sakrispisyo sa kanilang magkapatid.

“My Mom really did her best to raise me and my younger brother na siya lang mag-isa. My brother is also part of the autism spectrum, so I understand how hard it was for her. Kaya I really did my best to enter showbiz kasi I think I have a chance here to help my mother, my brother and my family.

“Kasi nakita ko kung paano siya naghirap, eh. And alam mo ‘yung feeling na ayaw mong nakikitang nahihirapan ‘yung nanay mo, ayoko ng gano’n. So I wanted na someday, hindi na siya mahihirapan kasi andito ako for her. Wala man ‘yung Dad ko to help and support us, pero at least we have each other,” sey ni Lexi.

Nilinaw naman ni Lexi na wala siyang tinatanim na galit para sa kanyang ama. Mahal daw niya ito, pero iniisip din niya na mas magiging magaan daw ang buhay ng kanyang ina kung nandiyan ang ama at tumutulong sa mga pangangailangan nila.

German naman ang father ni Hailey Mendes na never pa raw niyang nakilala simula noong magkaisip siya. Inala¬gaan siya ng kanyang lolo at lola sa Masbate habang nagtatrabaho ang ina niya sa Maynila.

Habang lumalaki si Hailey, unti-unti raw nitong hinahanap ang kalinga ng isang ama.

“Hindi ko po inisip na wala akong tatay dahil ang nag-alaga po talaga sa akin before is si lola and lolo ko. Lately po, nagwa-wonder lang ako, ano kaya ang feeling na buo ang pamilya n’yo?”

Minsan na rin daw natanong ni Hailey sa sarili kung gusto ba siyang makilala ng kanyang tunay na ama dahil wala naman daw siyang galit dito.

“Pa, kung nasaan ka man, mag-iingat ka lagi. Hindi ako galit sa’yo. Gusto lang kitang makilala. Pero kung hindi man mabibigyan ng chance, okey lang din. Mag-iingat ka lang,” mensahe ni Hailey sa kanyang biological father.

Hindi naman daw na¬ging madali para sa dating child star na si Elijah Alejo na maging bread winner ng kanyang pamilya. Noong magkaroon ng sakit na cancer ang kanyang ina, pinasan niya ang lahat ng responsibilidad na dapat ay ang kanyang ama ang gumagawa.

“Hindi po ako magsisinungaling, it’s really hard po. Kasi at a young age po nagka-cancer po si Mom. Kumbaga po, ako ang breadwinner ng family. At a young age, alam ko na po ‘yung responsibilities ko na kailangan kong magtrabaho, not only for me, for my expenses, for my education. Kasi pati ‘yung pagpapagamot ng Mom ko, sa akin, and ‘yung bayad ng bahay kasi nagre-rent lang kami,” kuwento ni Elijah.

Dahil lumaki na walang father figure si Elijah kaya nagkaroon siya ng lihim na inggit sa mga classmate na sinusundo ng kanilang mga ama sa school.

“Kapag nakikita ko po ang classmates ko noon na sinusundo ng mga father nila, sa akin parang, bakit ako wala? Hindi naman sa hindi ako grateful na si Mom ang nag-alaga sa akin. Pero there is a side of me na curious ako,” sey pa niya.

Kahit na lumaking walang mga ama sina Lexi, Hailey at Elijah, nasa puso pa rin nila ang respeto sa mga amang hindi sila nasubayba¬yang lumaki.

Parang teleserye ang mga buhay nilang tatlo, ha! (Ruel Mendoza)