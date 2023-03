Karera Tips Ni JP Gonzales

Marso 04, 2023/Sabado, Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 4 High Society, 3 Cash On Hand, 6 Gugma, 5 Modern Stroke

R02 – 5 Sir William, 4 Aliwagwag Falls, 3 The Accountant, 6 Gomper Girl

R03 – 1 Forest Cover, 2 Speeding Hero, 7 My Dad Bogart, 3 Shelltex Magic

R04 – 8 Tinago Falls/Mandatum, 11 Club Havana, 5 Open Billing, 3 Melania

R05 – 2 Tontoneeto, 6 Meet Me In Dcorner, 5 Stalag Seventeen, 3 Eunice And Aiah

R06 – 1 Biktori, 4 Caloocan Zap/Don’t Say Bad Words, 8 Majestic Star, 2 Navy Cut

R07 – 13 Pharaoh’s Queen, 6 Boni Avenue, 7 Noh Sen Young Yana, 8 Silver Glow

Solo Pick: High Society

Longshot: Forest Cover, Biktori, Pharaoh’s Queen