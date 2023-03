Julia, Gerald napasabak sa matinding putukan

Napasabak sa matinding ‘putukan’ sina Gerald Anderson, Julia Barretto, ha! At siyempre, si Gerald ang promotor, na tinuruan talaga niya si Julia kung paano magpaputok.

Makikita sa Instagram ni Gerald ang pag-eensayo sa pagpapaputok ng baril. At sa isang eksena ay halos yakap-yakap niya mula sa likod si Julia, para turuan ang aktres sa kung paano ba sumentro sa pagpapaputok ng baril. At bongga si Julia, ang bilis niyang turuan sa putukan, dahil bagsak nga agad ang cardboard sa harap niya.

“Live, Love, Shoot,” ang simpleng caption ni Gerald.

Puring-puri ng mga netizen si Julia, na ginagawa ang lahat ng gustong ituro sa kanya ng dyowa niya.

Sabi nga, walang kaartehan si Julia, na kahit saan ay puwedeng sumabak, kaya lalong minahal ni Gerald.

Wish ng mga fan na magsama sa movie ang da¬lawa na ala-‘Mr. & Mrs. Smith’ nina Angelina Jolie at Brad Pitt. ‘Wag lang daw tularan ng dalawa ang nangyari sa relasyon nina Angelina at Brad, na nauwi nga sa hiwalayan.

Alex tinawag na ‘malanding babae’ ang ina

Aliw talaga si Alex Gonzaga, na kayang biru-biruin o paglaruan ang mga magulang niya, ha!

Bago kasi iwanan nina Alex at husband Mikee Morada ang nanay nila sa bahay, may chika siya na…

“Oh Mommy, Daddy baka naman may gawin pa kayo. Kayong dalawa na lang ang nandito!”

Na sinagot naman ni Mommy Pinty na, “Of course!”

Kaya hirit ni Alex, “Of course! Hahaha! Malanding babae!”

Oh, ‘di ba? Nanay mo, tinawag mong ‘malanding babae’, pero siyempre joke lang naman ‘yon. Pagpapakita lang na super chika talaga sila, ‘di ba?

Giant wedding cake pinagkaguluhan sa Bakery Fair

Isa sa inabangang pakulo sa ‘Bakery Fair 2023’ ay ang ‘FCBAI Bakers Cup Wedding Cake Competition 2023’ sa World Trade Center. Kasi nga, pabonggahan ito ng pag-bake, pag-decorate ng mga wedding cake, ha!

Eh, ‘Kasalang Pinoy’ ang theme, kaya kung ano-anong eksena mula sa mga ganap ng mga Pinoy ang mga nalikhang cake.

Nakakamangha ang kahusayan ng mga Pinoy baker sa paglikha ng wedding cake, gamit ang fondant, royal icing, gum paste at iba pa.

Na sulit naman, dahil P80,000 ang premyo, ha!

Ang bongga ng nanalong cake na ang pakiramdam ko ay inspired sa Manila City Hall, ha! Sa itsura ng cake, na ginamitan pa ng capiz, bongga talaga.

Well, lahat naman ng cake na sinali ay pagkaganda-ganda. Pang-Instagram ang itsura nilang lahat.

Anyway, punong-puno ng mga tao ang ‘Bakery Fair 2023’ ng FCBAI. Sa mga interesado, hanggang today (March 4) pa sila sa World Trade Center, kaya go na kayo!

Siyanga pala, ang FCBAI na ang presidente ay si Mr. Gerik Chua, ay bahagi ng Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce & Industry, Inc. (FFCCCII), the umbrella business and civic organization of 170 Filipino Chinese chambers of commerce and trade organizations from Aparri to Tawi Tawi.

Ang Bakery Fair ay sinuportahan nina Senator Mark Villar, Senator Koko Pimentel, Isko Moreno, at marami pang iba.