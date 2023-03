Happy Women’s Month!

Ang Marso ay espesyal dahil ipinagdiriwang natin ang buwan ng kababaihan. Napakaraming programa at mga aktibidad na sadyang ginawa para kilalanin ang tagumpay at iba’t ibang kakayahan nating mga babae.

Agree ba kayo na mahirap maging babae?

Sa menstrual cramps pa lang kada buwan, bukod pa ang mga diskriminasyong nararanasan at gender stereotypes na kadalasang nililimitahan ang ating kakayahan, masasabi nga naman nating, oo, mahirap.

Bata pa lang tayo, palagi nang sinasabi na ang babae ay dapat nasa bahay lang, dapat na magfocus sa mga anak at lalo sa asawa, dapat magsakripisyo para sa pamilya, at marami pang iba. At kapag hindi natin nagampanan ang sinasabi ng marami, hindi tayo mabuting babae at ipaparamdam sa atin na may pagkukulang tayo.

Guilty ka ba diyan? Ako na ang mgsasabi sayo na huwag kang maguilty. Masyado na tayong bugbog sa tingin ng mapanghusgang lipunan, kaya tayo dapat mismo ang mag-aangat sa ating mga sarili katuwang ang isa’t isa. Gumawa tayo ng sarili nating script at plot twist. Huwag tayong mag-stick sa script na binibigay sa atin ng lipunan.

Kung titingnan ang kasaysayan, dating ipinoprotesta at ipinaglalaban ng mga kababaihan na magkaroon ng pagtaas sa sahod, pati mga batas para protektahan ang ating karapatan at mapabuti ang working conditions. Ngayon, napalawig na natin ang maternity leave ng mga working nanays, may dagdag-benepisyo sa ating mga solo parents, pinataas natin ang edad sa statutory rape, naipasa ang batas para maiwasan ang child marriages; may mga babae nang manager, CEO, presidente, at nasa matataas na posisyon sa lipunan na dati lang na pinapangarap ng mga nauna sa atin. Kahit bahagya, umuusad tayo. At gawin sana nating lakas ang pag-usad na ito para tuluy-tuloy na harapin ang hamon ng buhay.

Patuloy nating ibinabahagi ang mga storya ng tagumpay na ito para magsilbing inspirasyon sa marami nating kabaro na nawawalan ng loob. Sabi nila, ang maging babae ay hindi biro. Punum-puno ng pagsubok at panghuhusga ang buhay natin. Napakabigat ng expectations sa atin ng lipunan, at kahit ano pa mang gawin natin parang hindi naging sapat. Pero tayo lang din ang makakapagbago ng mga pagtinging ito.

Tatanungin ko kayo ulit, agree ba kayo na mahirap maging babae? Sana ang sagot ninyo ay oo, mahirap pero worth it naman. Happy Women’s Month po sa ating lahat!