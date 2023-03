Eya Laure, Golden Tigresses bubulagain Lady Bulldogs

Mga laro Sabado: (MOA Arena)

12:00nn — Adamson vs FEU

2:00pm — NU vs UST

HANDA sina Eya Laure at ang University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses na silatin ang defending champs National University (NU) Lady Bulldogs sa kanilang laban sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Season 85 women’s volleyball tournament sa Mall of Asia Arena ngayong alas-2 ng hapon.

Abot-ngiti ang Golden Tigresses matapos ang sweep sa Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws, 25-16, 28-26, 25-21, kamakailan.

Bagaman pundasyon ng UST si Eya Laure, aasahan din ang produksyon ng mga rookie tulad nila Renren Peñafiel, Jonna Perdido at Cassie Carballo.

“Masaya ako kasi nakita n’yo naman sa loob ng court may mga fresh faces na ready sila makipagbakbakan at makipaglaban,” sey ni Eya.

Samantala, buhay pa ang 20-game winning streak ng Lady Bulldogs mula pa noong Season 82 matapos umeskapo sa fifth set laban sa Adamson University, 25-22, 25-19, 25-27, 22-25, 15-10 nitong Miyerkoles.

Aasahan pa rin ang one-two punch nina reigning Rookie-MVP Bella Belen at Alyssa Solomon para sa NU. (Cyreel Zarate)