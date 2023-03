Enigmatic Linden, Sudden Impact magkakampihan

MAGKAKAMPIHAN sina Enigmatic Linden at Sudden Impact para lahukan ang 2023 Philracom “Road To Henry Cojuangco Cup” na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas bukas, Linggo.

Nominado sina Enigmatic Linden at Sudden Impact na rerendahan nina Kelvin Abobo at RG Raquel ayon sa pagkakasunod, makakaharap nila ang anim na nagsaad din ng pagsali sa nasabing stakes race.

May distansyang 1,600 metro, ang ibang deklarado ay sina Bombay Nights, Runway Dreamer, Shastaloo, Speed Fantasy, Time For Glory at Treasure Hunting.

Nakalaan ang P500,000 garantisadong premyo na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Hahamigin ng horse owner ng mananalong kabayo ang P300,000, mapupunta sa second placer ang P112,500 habang P62,500 at P25,000 ang third at fourth, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)