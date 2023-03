Caloy Yulo pinalakas pa pag-asa sa gold medal

ABANTE sa finals ng parallel bars at vault si 2020+1 Tokyo Olympian Carlos Edriel “Caloy” Yulo sa qualification round ng world gymnastics series na 023 FIG Individual Apparatus World Cup-Doha sa Qatar.

Itinala ng 23-anyos na dating world vault champion na si Yulo ang kabuuang iskor na 14.800 mula sa 5.6 degree of difficulty at 9.3 execution na may mga puntos na 14.900 (VT1) at 14.700 (VT2) upang sumampa sa ikalawa nitong finals sa torneo na may nakatayang mga puntos na basehan sa pagkuwalipika sa 2024 Paris Olympics.

Sunod na pinamunuan ng produkto ng PSC Batang Pinoy at PNG na si Yulo ang parallel bars kung saan itinala nito ang pinakamataas na iskor sa pagsasagawa ng 6.5 difficulty at 8.6 execution na 14.933 iskor.

Unang nakatuntong si Yulo sa kampeonato ng paborito nitong event na men’s floor exercise matapos pumangalawa kay Artem Dolgopyat ng Israel na may 14.600 iskor.

Si Yulo ay may 14.500 puntos habang ikatlo ang mula Great Britain na si Luke Whitehouse na may 14.166.

Kinapos naman itong makatuntong sa Top 8 sa still rings matapos na tumuntong sa pang-11 sa natipong 14.166 iskor at mapabilang sa Reserved No. 2.

Gaganapin ang mga finals ng tatlong event Biyernes ng gabi. (Lito Oredo)