Bea magiging singer na

Mula nang maging trending ang pag-angkin ni Liza Soberano sa kanyang ‘career reinvention’, tila naging uso sa mata at paniniwala ng mga netizen ang mga bagong hakbang sa career ng mga Pinoy star. Pahulaan ngayon ang mga netizen sa ibinalita ni Bea Alonzo sa kanyang Instagram na tila gusto niyang subukan ang pagiging isang singer, bagay na hindi niya nagawa sa kanyang mahigit isang dekadang karera sa showbiz, bukod sa madalang na pagkanta sa ‘ASAP Natin ‘To!’ noong isa pa siyang Kapamilya para i-promote ang kanyang mga proyekto. Makikita sa post ni Bea na kasama niya sa photo opt ang National Artist for Music na si Ryan Cayabyab at ang mga talent manager na sina Girlie Rodis at Shirley Kuan.

Makikita sa isang photo kuha ang larawan sa loob at labas ng music

school ni Ryan sa isang mall. Ipinagmalaki ni Bea ang sadyang pagkikita nila ni Ryan na tinawag nyang ‘Mr. C’ caption.

Nagparamdam ng collaboration project sa naturang music master si Bea, na ayon sa kanya ay extraordinary project. Nagbiro pa nga si Bea na binigyan siya ng pag-asa ni Ryan na maging singer dahil hindi lang pang-banyo ang kanyang boses. Pinasalamatan nito ang misis ng composer-symphony conductor sa panghihikayat sa ‘di pa sinabing project.

Sey pa ni Bea, “Today, I met THE Mr. C! So kilig that I will be working with a national artist for an extraordinary project soon. Thank you, Mrs. C for your encouraging words today! (made my week!) hindi lang daw pang banyo ang boses ko! Thank you also @msgirlierodis and @sknileon, for this fantastic opportunity!! I can’t wait to share with you guys about this project I will be ticking this off my bucket list! @myranetorsa.”

Hula ng mga followers ni Bea gaya ng kapwa aktres na si Anna Feleo, isang musical acting project ang gagawin ng una.

Wala namang nag-isip na puwedeng single o kaya ay magge-guest si Bea

sa concert ni Mr. C.

Wish din ng marami na puwede raw self-composed song ang gagawin ni Bea para awitin niya sa kasal nila ni Dominic Roque.

Gano’n?!