Ala-‘Mara Clara’ ha! Francine, Xyriel mauwi kaya sa sabunutan ang talakan?

Paboritong topic ngayon sa social media ang talakan, bangayan nina Francine Diaz at Xyriel Manabat sa ‘Dirty Linen’. Bongga nga kasi ang tarayan nila, ha!

‘Kaloka nga ang eksena na kinompronta ni Xyriel (Tonet) si Francine (Chiara) kung bakit hindi siya imbitado sa gimik nila ng barkada. Eh, grabe pala ang selos ni Xyriel dahil magkasama sina Francine at Seth Fedelin (Nico).

Pero, ang pinakabongga nga ay ang patutsada ni Francine kay Xyriel na…

“Pero just so you know, hindi naman lahat ng friends mo gusto ka. Pero at least ako Fiero, unlike others. Ano nga ulit apelyido mo?” sey ni Francine na talagang ikinatirik ng mga mata ni Xyriel.

At dahil sa “Ano nga ulit apelyido mo” line na ‘yon ay tuwang-tuwa ang mga fan. Masyado nga raw mapangahas ang dialogue na ‘yon ni Francine laban kay Xyriel.

“This is what I love about Francine Diaz. Kebs sa short screen time w/ less lines but once bigyan ng mgandang eksena, she will deliver. The intensity of this scene wasn’t on big emotions but on the savagery ng line delivery.

Galing nla ni Xyriel,” tweet ni @escapingthought.

I n fairness kay Francine, malaki ang naging development niya bilang aktres na unang nakilala bilang soft-spoken na si Cassandra Mondragon sa ‘Kadenang Ginto’ to her feisty and elitista role bilang Chiara Fiero sa ‘Dirty Linen’.

Sabi nga ng iba, nakikipagsabayan na rin ang kanilang on-screen rivalry tulad ng kina Kathryn Bernardo at Julia Montes sa ‘Mara Clara’ pati Kim Chiu at Maja Salvador sa ‘Ina, Kapatid, Anak’.

May iba nga na nagsa-suggest na magkaroon sila ng sabunutan scene sa ‘Dirty Lines’, ha! (Dondon Sermino)