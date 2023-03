WGM Janelle Mae Frayna tutulak sa Balinas Chess

NAKATAKDANG tumulak ng piyesa si Woman Grandmaster Janelle Mae Frayna sa 2023 Balinas Open Rapid Chess Tournament sa Marso 18 sa Mandaluyong City.

Si Frayna na nag-iisang WGM ng Pilipinas ay tiyak na mapapalaban ng todo dahil mga tigasing woodushers din ang kasali.

Ipapatupad ang 7-round Swiss System format na may time control na 10 minutes plus five seconds increment, kasali din sina reigning National Open champion Grandmaster Darwin Laylo at IM Daniel Quizon na nagkampeon nakaraan sa AQ Prime ASEAN Chess Championship at sa 7th edition ng Kamatyas Rapid Invitational chess tournament.

May total cash purse na P105,000 kung saan ay ibubulsa ng magkakampeon ang P20,000 habang P5,000 ang tatangapin ng top PECA executive.

Ang ibang kasali ay sina Grandmaster Joey Antonio, Jr., International Masters Jan Emmanuel Garcia at Paulo Bersamina.

Makikipagtagisan din ng isip sina IM Michael Concio, Jr., Angelo Young, Ronald Dableo, Barlo Nadera, Rolando Nolte at Ronald Bancod. (Elech Dawa)