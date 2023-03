Vilma, Sharon magsasama sa pelikula

More than 12 years na rin nang unang mabalita na magsasama sa isang pelikulasina Vilma Santos at Sharon Cuneta, perohindi naman ‘yon natuloy.

Dapat ay ang Star Cinema ang magpoprodyus ng pelikulang pagsasamahan noon ng Star for All Seasons at ng Megastar, pero na-shelved nga ‘yon.

Nang magkaroon ng press conference kamakailan si Ate Vi para sa isang endorsement deal niya, naikuwento niya na may reunion movie sila ni Christopher de Leon at sa ibang bansa nga raw ‘yon gagawin. Walang naikuwento ang dating congresswoman na may pelikula rin siyang gagawin with Sharon, pero ayon sa isang malapit sa Megastar, kinakasa na ang pelikulang pagsasamahan ng dalawang premyadong aktres.

Noon ay mga naglabasang hindi matatahimik si Sharon habang hindi sila gumagawa ng pelikula ni Vilma dahil isa ngang Vilmanian ang Megastar, kaya siguradong masayang-masaya ngayon ang nanay ni KC Concepcion

“Matutuloy na ang movie nina Mega at Vilma,” simulang kuwento ng source namin na malapit nga kay Sharon. “Kinausap na kami no’ng gustong magprodyus (isang bagong producer daw). Matutuloy na ‘yan!”

Hindi pa lang makapagbigay ng kumpletong de­talye ang aming source, pero sobrang excited nga raw si Sharon sa pelikulang pagsasamahan nila ni Vilma.

Paano ang billing?

“Siyempre, kilala mo naman si Sharon, ibibigay na niya ‘yan kay Vilma. Walang magiging problema sa bagay na ‘yan. Siyempre, una sa billing si Vilma,” sey pa ng aming source.

Wala naman kaming mausisa mula sa kampo ng Star for All Seasons tungkol sa pelikulang pagsasamahan nila ni Sharon, pero kamakailan lang, naikuwento ni Vilma sa kanyang vlog na she’s looking forward sa collaboration nila ng Megastar sa kani-kanilang YouTube channel.

Marami nga ang na-excite sa pahayag na ‘yon ng Star for All Seasons.

Siyempre, sobrang excited din kami sa ikinuwento ng source namin tungkol sa pelikulang pagsasamahan nina Vilma at Sharon.

So bongga!