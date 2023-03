Suspendidong pulis arestado sa shabu

Posibleng tuluyan na umanong masibak sa serbisyo ang isang suspendidong pulis matapos itong maaresto sa buy-bust operation nitong Miyerkoles ng gabi sa Imus City, Cavite.

Sa ulat, nakumpiska ang P40,000 halaga ng hinihinalang shabu mula sa suspendidong si Patrolman Albert Lorenz Parnala Reyes, 34, dating nakatalaga sa Philippine Drug Enforcement Unit (PDEU) sa Cavite.

Dinakip ng mga operatiba ng Provincial Intelligence Branch at Imus City Police si Reyes sa aktong nag-aabutan sila ng pera at droga ng poseur buyer sa ikinasang buy-bust operation sa Barangay Mala­gasang 1-F, Imus City, Cavite bandang alas-9:50 ng gabi

Narekober sa suspek ang nasa 20 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na P40,000 at boodle money na P39,000.

Nasuspinde si Reyes dahil sa pagkamatay ng hinuli niyang isang drug suspect noong Pebrero 16. (Gene Adsuara)

