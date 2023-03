Ruffa ninakawan!

Naka-freeze ngayon ang online banking account ni Ruffa Gutierrez dahil nabiktima siya ng isang scammer!

Shocked si Ruffa nang mabawasan ang kanyang bank account balance dahil sa isang link na pinindot niya.

Kausap kasi ni Ruffa ang panganay niyang anak na si Lorin nang makatanggap siya ng text message. Inakala ng isa sa mga bida ng ‘Martyr or Murderer’ na galing talaga ‘yon sa kanyang bank kaya pinindot niya ang link.

Naloka na lang si Ruffa na nanakawan na pala siya ng pera!

Kaagad namang inireklamo ni Ruffa sa kanyang bank ang pang-i-scam sa kanya at iniimbestigahan na ang bagay na ‘yon.

Nang makausap nga namin si Ruffa, naikuwentong nahihirapan siya dahil wala nga muna siyang online banking account.

“Nakakaloka. Kausap ko nga kasi si Lorin nang matanggap ko ‘yung message. I was waiting for my new credit card kasi to be delivered, kaya akala ko they wanted to verify my identity. Then I realized, nanakawan na pala ako.

“Scam nga ‘yon. So, iniimbestigahan na. Ang hirap na walang online banking account,” pahayag pa ni Ruffa.

Ipinaalala nga sa akin ni Ruffa na mag-ingat din ako sa mga natatanggap kong text messages at baka mabiktima rin ako ng mga scammer.

Nakakaloka! (Jun Lalin)