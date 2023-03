Pinalitan ng Kapuso star: Kathryn umatras sa pelikula ni Sharon

Noong February 2021 ay nagkaroon na ng announcement na si Sharon Cuneta ang ang bibida sa international film adaptation ng ‘The Mango Bride’.

Mula noon ay naging very vocal si Marivi Soliven (author ng libro) na si Kathryn Bernardo ang gusto niyang makasama ng Megastar sa nasabing pelikula.

Magandang project ito for Kathryn dahil first time niyang bibida sa isang international film at mapapakita pa niya ang husay sa pag-arte.

Kaya nang kumpirmahin ni Marivi sa kanyang Instagram account na hindi matutuloy si Kathryn sa ‘The Mango Bride’ ay isa ako sa maraming nalungkot. Sey ng author sa KathNiel fan na si @jerryespinosa301, “Unfortunately, she declined. Scheduling conflict.”

Dahil out na si Kathryn, naghanap sila ng ibang aktres. Sa dalawang recent Instagram posts ni Marivi ay naka-tag si Bianca Umali, so halos kumpirmasyon na ng author na ito na nga ang nakakuha ng role na para sana kay Kathryn.

Nasundan pa ito ng Instagram story ni Michael Kaleda kung saan makikitang nasa casting session ang nasabing Kapuso star.

Kahit wala na si Kathryn sa ‘The Mango Bride’ ay excited pa rin ako sa pelikulang ito dahil may Megastar plus pamamahalaan ito ng award- winning director na si Rae Red at siyempre gusto ko ring mapanood ang husay ni Bianca sa pag-arte, huh!