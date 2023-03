PBA, mga basketball fan nabigla! Boybits Victoria pumanaw matapos atakehin sa puso

MARAMING basketball fans ang nabigla sa pagkamatay ng dating PBA star player na si Boybits Victoria nitong Miyerkoles.

Nakumpirma ang pagkamatay ni seven-time PBA champion sa Sunkist at San Miguel Beermen sa kanyang anak na si Nathan.

“Rest well up there dad, you have nothing else to do except watch me grow into who I’m supposed to be,” post ni Nathan sa kanyang Facebook account.

Namatay si Victoria sa edad na 50 dahil sa atake sa puso.

Matagumpay ang career ni Victoria sa PBA maging sa kanyang collegiate days kung saan ay naglaro siya sa San Beda Red Lions.

Napiling third overall ng Swift sa 1994 PBA Draft, nasilo ni Victoria ang Rookie of the Year award kung saan ay tinalo niya sina top two picks Noli Locsin at Rey Evangelista.

Natulungan ni Victoria ang San Miguel sa pagsilo ng limang kampeonato bago nagretiro noong 2003. (Elech Dawa)