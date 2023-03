Palakasin ang serbisyong pangkalusugan, bawat buhay ay mahalaga!

Noong Martes, bumisita ako sa National Kidney and Transplant Institute (NKTI) sa Quezon City upang dumalo sa selebrasyon ng ika-40 na anibersaryo ng ospital at nasaksihan ko ang pagbibigay ng parangal sa mga natatanging empleyado ng nasabing ospital. Dinalaw ko rin ang Malasakit Center doon upang kumustahin ang kalagayan ng mga pasyente at kanilang pamilya na nagnanais mag-avail ng financial at medical assistance mula sa gobyerno.

Sa aking pakikisalamuha sa kanila, nagbigay ako ng pang-almusal upang mabigyan sila ng lakas para harapin ang anumang hamon na kakaharapin nila sa araw na iyon. May natanggap din silang pinansyal na tulong mula naman sa Department of Social Welfare and Development para pandagdag nila sa mga gastusin.

Sa aking pagbisita, nasaksihan ko kung gaano kahalaga para sa mga pasyenteng ito ang dalang tulong ng mga Malasakit Center. Sa pamamagitan ng mga one-stop shops na ito na ating ipinaglaban, mas naging maginhawa na ang proseso ng paghingi nila ng tulong mula sa gobyerno, hindi gaya noon na kailangan pa nilang pumila sa iba’t ibang opisina para lamang makapag-avail ng medical assistance.

Nakilala ko sa NKTI si Tatay Melchor Piñaflor na taga-Muntinlupa City, isa sa mga pasyenteng natulungan na ng Malasakit Center. Ibinahagi niya na 27 taon na siyang may rheumatic heart disease. Dahil sa kanyang kalagayan, hindi maiwasan na may mga panahon na kailangan niyang magpa-admit sa ospital at maapektuhan ang kanilang kabuhayan.

Noong Pebrero ng 2022, nakatanggap siya ng tulong mula sa Malasakit Center para sa kanyang gastusin sa ospital. Lubos ang pasasalamat ni Tatay Melchor sa tulong na kanyang natanggap na nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa.

Isa rin si Angela Dominique Villafuerte, 29, sa mga nakilala ko sa aking pagbisita. May diabetes si Angela simula pa noong siya ay 11 taong gulang. Hindi biro ang kanyang pangangailangan para sa kanyang mga gamot at sa dialysis treatment. Noon, umaasa lamang siya sa PhilHealth para sa tulong. Ngunit noong nagkaroon na ng Malasakit Center, nabawasan ang kanyang pasanin dahil sa tulong na natanggap niya mula sa programa.

Noong Setyembre ng 2022, nakapag-undergo si Angela ng liver transplant at nakatanggap ng tulong ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng Malasakit Center para sa mga gastusin niya sa ospital at para sa kanyang maintenance medicine. Kaya naman lubos ang pasasalamat ni Angela sa atin dahil sa pagbuo ng programang Malasakit Center.

Mayroon nang 155 na Malasakit Centers sa buong bansa sa kasalukuyan. Ayon sa Department of Health, mahigit pitong milyong Pilipino na ang natulungan ng programa mula nang mag-umpisa ito noong 2018.

Sa kabila nito, naniniwala ako na marami pa tayong magagawa upang mas mapaganda ang kalidad ng ating public healthcare services. Isa riyan ang pagtatayo pa ng specialty centers sa iba’t ibang parte ng bansa gaya ng NKTI upang mas marami pang Pilipino ang maka-access sa mga serbisyo ng mga ito.

Sa kadahilanang ito kaya nag-file ako ng Senate Bill No. 1321 na layuning magtayo ng regional specialty centers sa iba’t ibang panig ng bansa. Parte rin ito ng legislative agenda ng ating Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. na nakapaloob sa ating Philippine Development Plan 2023-2028.

Sa kasalukuyan, marami sa ating specialty centers o specialty hospitals ang matatagpuan lamang sa Quezon City. Nariyan ang Philippine Heart Center, Lung Center of the Philippines, Philippine Children’s Medical Center, at NKTI.

Kaya naman po hangad ko na magkaroon pa ng specialty centers sa iba’t ibang parte ng bansa gaya ng pagkakaroon natin ng cancer at heart centers sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City.

Kailangang ilapit sa ating mga kababayan ang serbisyo ng mga specialty centers. Kailangang ilapit sa tao ang serbisyo ng gobyerno. Sa pagkakaroon ng mga dagdag na specialty centers maging sa labas ng Metro Manila, hindi na mahihirapan ang mga Pilipino kahit nasaan man silang sulok ng bansa. Ibalik po natin sa tao ang pondo ng taumbayan sa pamamagitan ng mabilis, maayos at maaasahang serbisyo lalo na pagdating sa aspeto ng kanilang kalusugan.

Habang patuloy ang pagsusulong natin nito, patuloy rin ang pagtatayo ng gobyerno ng Super Health Centers sa mga strategic locations sa ating bansa. Ang mga Super Health Centers ay maghahatid ng mga serbisyo gaya ng database management, out-patient, birthing, isolation, diagnostics, pharmacy, at ambulatory surgical unit sa mga Pilipinong nakatira sa mga liblib na lugar sa bansa.

Magkakaroon din ito ng eye, ear, nose, and throat service; oncology centers; physical therapy at rehabilitation center; at telemedicine kung saan maaaring magsagawa ng remote diagnosis para sa mga pasyente.

Noong 2022, sa tulong ng mga kapwa ko mambabatas, naisulong natin ang pondo para sa pagtatayo 307 Super Health Centers sa buong bansa sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program ng DOH. Ngayong taon, sinuportahan din natin ang pagtatayo ng dagdag pang 322 na Super Health Centers.

Palakasin natin ang serbisyong pangkalusugan dahil bawat buhay ay mahalaga! ‘Ika nga nila, health is wealth. Kung mas mapalalakas natin ang ating healthcare system, mas masisiguro rin nating mas malusog ang ating mga mamamayan. Mas magiging produktibong bahagi rin sila ng ating lipunan at ekonomiya, at mas mapapabuti natin ang kanilang kabuhayan tungo sa iisang hangarin natin na mas ligtas at maginhawang buhay para sa lahat.