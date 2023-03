P4B ayuda sa mga tsuper, magsasaka, mangingisda kinasa

May nakalaang P4 bilyon sa budget ng pamahalaan ngayong taon na ayuda sa mga drayber, magsasaka at mangingisda bilang fuel assistance, sabi ng Department of Budget and Management (DBM) kahapon.

Ayon sa DBM, ang pondo para sa fuel assistance ay nakapaloob sa budget ng Department of Agriculture at Department of Transportation.

Para sa mga kuwalipikadong public utility vehicle driver kasama na mga drayber ng taxi, tricycle, at full-time ride hailing at delivery apps, P3 billion ang inilaan. Mas malaki ito kaysa ng P500 milyon sa P2.5 bilyong budget nung 2022 para maibsan ang epekto ng mahal na presyo ng krudo. Ang guidelines sa pagpapatupad nito ay binalangkas ng DOTr, Department of Energy at DBM at ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang tutukoy kung sino sino ang mga kuwalipikadong benepisyaryo. (Eileen Mencias)