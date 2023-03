Microsmith, Mighty pitpitan sa finals

MAGLALABAN sa darating na Linggo, Marso 5, sa MILCU Gotskills finals ang Microsmith Technology System Elite at Mighty Warriors na gaganapin sa West Greenhills San Juan.

Maganda ang una nilang pagtatagpo sa elimination kung saan nanalo ang Microsmith Elite ng isang puntos lamang na pinangunahan ni team captain Irus Chua na naging Best Player of the Game.

Sinuportahan siya nina Ken Atienza, Andre Herrera, Loy Jugo, Justine Elduayan, Guillan Quines, Louie Rosales at Kyn Vicente.

Sa Mighty Warriors naman ay namuno sina Shaun Haw at Ram Sharma na anak ni dating PBA player Carlo Sharma.

Ang nagtitimon sa koponan ng Mighty Warriors ay ang dating PBA player na si RenRen Ritualo, katuwang sina Britt Reroma, Ricky Alcantara at Joseph Realista.

***

Magbabalik ang Fil-Am player na si Larry Arpia para sa AMA Online PBA D-League school-based team sa darating na torneo simula Abril 10.

Pumirma rin muli ang magkapatid na Ado at Kobe Cruz, Ballout All-Stars na sina Earl Ceniza at Joshua Villamor kasama din sina Eriz Romero, Christian Camay, JC Yambao at rookies Cian Golloso, Jp Magpayo at Thirds Del Rosario.

Patuloy pa rin ang tryout para sa AMA Online squad tuwing M-W-F alas-12 ng tanghali sa AMA University gym sa Project 8 sa Quezon City.

***

Binabati ko ang Ballout Celebrity All-Star na maganda ang laro kalaban ang Ballout All-Star players kung saan nagwagi ang huli at MVP ang Best Player of the Conference na si James Martinez.

Binabati ko ang founder ng Ballout na si Cris Bautista.