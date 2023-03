Mga Pinoy karateka maghahasa sa SEAKF tourney

MAGPAPAINIT sina Junna Tsukii at ang Philippine Karate Team sa Southeast Asia Karate Federation (SEAKF) Championships sa Marso 13-19 sa Ninoy Aquino Stadium sa Malate, Manila bilang preparasyon sa Cambodia SEA Games sa Mayo.

Sinabi ni Karate Pilipinas Sports Federation (KPSF) President Richard Lim na mahigit 200 atleta mula sa 11 bansang miyembro ng SEAKF maliban sa Myanmar ang sasabak sa torneo na itinuturing na pre-SEA Games tournament.

“Our very own SEAG Team led by Fil-Japanese Junna Tsukii and Sakura Alforte are coming over to participate in the tournament. Yes, buo na ang team natin for SEA Games, we already submitted the list sa Philippine Olympic Committee, but we still have a chance to change the lineup if ever na may makita tayong players na mas deserving,” pahayag ni Lim sa Tabloids Organization in Philippine Sports, Inc. (TOPS) ‘Usapang Sports’ Huwebes sa PSC Conference Room sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex (RMSC) sa Malate, Manila.

Iginiit ni Lim na isasabak ng Pilipinas ang pinakamatibay na koponan sa naturang torneo.

“Si Jamie (Lim) lang ang hindi makakauwi para lumaro. She needs to go to Canada para sa series of tournament na may world ranking points, sayang din iyun. But still, we’re fielding the best karatekas in the SEAGF,” aniya.

Ang perennial rival na Vietnam ang may pinakamalaking delegasyon na nagpadala ng 78 atleta.

“Dito natin makikita kung ano ang magiging kampanya natin sa Cambodia SEA Games. Pero kumpiyansa kami, definitely, na malalagpasan natin ang 8 bronze medal na nakuha natin sa Vietnam edition last year,” pahayag ni Lim sa lingguhang sports forum na itinataguyod ng Philippine Sports Commission at Behrouz Persian Cuisine. (Abante Sports)