Mga netizen ayaw kay Joshua: Jane-Janella ginawang love team

Nakakaloka ang trip ng mga netizen dahil ginawa nilang magka-love team sina Jane de Leon at Janella Salvador, huh!

Kahit ilang linggo nang tapos ang airing ng ‘Darna’ ng ABS-CBN, hindi pa rin maka-get over kina Jane at Janella ang mga fan at gustong pagtambalin sila sa isang project.

Kumbaga, gusto silang gawan ng tomboyan project ng mga fan, ‘noh?! Imbes nga na si Joshua Garcia ang magustuhan ng mga fan dahil siya ang naging leading man ni Jane sa ‘Darna’, ang kontrabidang si Janella ang feel nila.

Maging ang issue nga ng glossy magazine na Mega kung saan nasa cover sina Jane at Janella ay gustong-gusto ng mga netizen.

Ayon nga sa entertainment editor ng Mega na si MJ Marfori (na showbiz reporter din ng TV5), iba na raw ang trip ngayon ng mga fan.

“Sina Jane at Janella na ang bagong love team. Trending silang dalawa.

‘Yun ang naging legacy ng ‘Darna’ series nila.

“Sabi ng mga netizen, JaneNella o DarLentina love team sila dahil si Jane nga si Darna at Valentina si Janella.

“Hindi nga Jane-Josh. Iba na ang trip ng mga fan,” kuwento ni MJ.

May nakita rin ako na video na shinare ni MJ kung saan ay magka- holding hands pa sina Jane at Janella at sobrang ikinatuwa ‘yon ng mga fan, huh!

Naku, mukhang wala nang urungan sa JaneNella o DarLentina love team ng

dalawa, ‘noh?!

Bongga!

Pero, teka! Ano naman kaya ang magiging reaksyon ni Markus Paterson na ex ni Janella?

Well… well… well…

Anyway, we would like to thank Mega Entertainment para sa picture nina Jane at Janella.