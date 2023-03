Mga netizen aliw sa tabo pang-abot pamasahe

Hindi na lang pang-banyo, keri na rin sa jeep! ‘Yan ang trip ng isang pasahero na nagbahagi TikTok video kung saan makikitang ginamit niya ang tabo bilang pang-abot sa jeep.

Pinost ito ni Kim Josel (@kiimjosel) sa kanyang account na umani ng daan-daan libong views at share.

Makikita sa video ang bagong bili na tabo na tila napagtripang gamitin upang ipang-abot ng bayad ng mga kapwa pasahero sa jeep. Literal na hack para sa mga nahihirapan at nalalayuan na magbayad!

Dinig ang mga ngisi at tawanan sa background ng video na talaga namang nakaaliw.

Komento ng mga netizen:

“I love how WE FILIPINOS always find a way to be happy and to make other people happy, after a long, exhausting, and tiring day,” ani @summersummer11030.

“Nice idea. Hygienic way to hand over jeepney fare,” sey ni @eign7.

“Kunin at tanggapin ang alay na ito. Mga biyayang nagmula, sa pagpapala mo,” biro ni @pj_official.

Talaga namang basta Pinoy, lahat gagawin para lang makapagpasaya! (Moises Caleon)