May pupuntang turista pa kaya?

Kapag may mga maling ginagawa ang mga kababayan natin, karaniwang nauuwi sa konklusyon na wala kasing konsepto ng bansa ang marami sa atin. Ano ang ibig sabihin nito? Sa isang salita, makasarili.

Marami-rami pa rin ang nasasaksihan na nagtatapon ng basura mula sa kanilang mga sasakyan. Hindi naman ako maaring maniwala na hindi nila alam na mali ang kanilang ginagawa, sapagka’t nakapag-aral naman sila. Ayaw ko rin naman maniwala na gusto lang nilang magbigay ng perwisyo sa bayan sapagka’t wala rin naman silang mapapala duon. Nguni’t, bakit nila patuloy na gingawa ang mga ito?

Ang isang paliwanag na kapani-paniwala para sa akin ay ang sinasabi na mahal nila ang kanilang pribadong espasyo. Ayaw nila na marumi at makalat ang kanilang ginagalawan. Ganuon lang kasimple. Hindi nila naiisip na may implikasyon sa kanila ang ginagawa nila, hindi nga lang siguro agad o tuwiran. Naalala ko nuon na may patalastas sa telebisyon na nagpapaalala na “ang basurang itinapon mo, babalik din sayo.” Ipinapakita kung paano ang mga basura ay bumalik sa isang tahanan sa pamamagitan ng baha. Kapag nilaliman natin ang talakayang ito, lumalabas na ang kamalayan ng mga kababayan natin ay kadalasa’y pang-sarili lamang at bihirang nakatuon sa bansa. Kung malakas ang kamalayan natin tungkol sa Pilipinas, marahil lalakas din ang ating pagmamahal sa bayan.

Nitong nakaraang ilang araw ang nakalilipas, napanuod ko sa balita ang kaso ng mga security personnel sa airport na diumano ay kinuhanan ang turistang Thai ng pera mula sa kanyang bag. Ayon sa pahayag ng administrador ng Office for Transportation Security matapos ang kanilang imbestigasyon, matatanggal sa serbisyo at ipakukulong ang mga sangkot na kawani dahil sa kanilang mga ginawang kriminal na nakasisira sa reputasyon at integridad hindi lamang ng kanilang tanggapan, nguni’t pati ang buong bansa.

Sa tingin ninyo, sumagi kaya sa kanilang isipan ang mga implikasyon nito para sa turismo ng bansa? Sa aking palagay, malamang hindi. Kung mapapanuod mo ang video ng mga pangyayari, tila walang nagulat sa mga kilos ng isa’t isa na nangangahulugan na praktisado sila sa kanilang modus. Mukhang hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa nila ito. Ito lamang marahil ang unang pagkakataon na may pumiyok at may ebidensya pa.

Bago ito, napabalita rin ang isang dayuhan mula New Zealand na napatay sa isang insidente ng pamamaril dahil sa panghoholdap habang naglalakad sa Makati. Ayon sa mga balita, ipinagtanggol niya ang kanyang kasintahan na Pilipina mula sa riding-in-tandem na lumapit sa kanila at nanutok ng baril. Sinubukan ng biktima na agawin ang baril mula sa mga salarin, nguni’t nabigo siya at nabaril sa dibdib na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Dahil sa pangyayaring ito, naglabas ng abiso ang pamahalaan ng New Zealand na nagbababala sa kanilang mga mamamayan na mag-ingat kapag pupunta sa Pilipinas. Ayon sa abiso, “mayroong mataas na antas ng marahas na krimen sa buong Pilipinas, kabilang ang armadong pagnanakaw, pag-atake at pagpatay. Aktibo ang mga kriminal na gang sa lugar ng Maynila, at ginagamitan ng droga at ninanakawan ang mga walang kamalay-malay na turista. Mas laganap ang krimen sa gabi, partikular sa mga kalunsuran.

Hindi naman din lingid sa ating kaalaman ang walang katapusang pagsasamantala ng ilang mga taxi drivers sa mga turista, maging galing sa airport o kung saan man.

Patuloy na pinapangarap ng ating pamahalaan na tumaas ang ambag ng turismo sa kita ng bansa. Nguni’t kung ganito ang mga mababalitaan sa ibang bansa, may pupuntang turista pa kaya?