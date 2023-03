Ligaw na Prayoridad

Kasalukuyang umuusad sa Kongreso ang isang panukalang magbuo ng Constitutional Convention, o ConCon, para muling subukang amyendahan ang ating Saligang Batas.

Ayon sa Resolution of Both Houses No. 6 (RBH 6), isasabay ang paghalal ng mga delegado sa ConCon sa parating na Barangay Elections ngayong Oktubre 30, 2023. 253 ang delegadong ihahalal, isa bawat distrito, at may idadagdag pang 63 na itatalaga bilang kinatawan ng sektor sa ConCon, para sa kabuuang 316 na miyembro.

Ayon din sa RBH 6, susuweldo ang bawat delegado ng P10,000 sa bawat araw ng kanilang paninilbihan. Ibig sabihin, sa suweldo pa lang ng mga delegado, gagastos ang ConCon ng mahigit tatlong milyong piso bawat araw. Kung isasama pa dito ang gastos para sa eleksyon, sahod ng dagdag na empleyado, at operasyon ng ConCon, tinatantiya na aabot sa P10 hanggang 15 bilyong piso ang halaga nito.

Ang tanong, ito ba ay tamang panahon para gumastos ng ganito kalaking halaga?

Maraming hinaharap na hamon sa kasalukuyan ang ordinaryong Pilipino: mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho, kakulangan ng seguridad sa hanapbuhay at kinabukasan. Ang P15 bilyong piso mula sa kinolekta sa ating buwis ay malaki sana ang maitutulong para matugunan ng maayos ang mga problemang ito. Simpleng ayuda na lang para sa mga nangangailangan ay malaki nang kabutihan ang maidudulot.

Sa kabila ng katotohanang ito, nakapagtataka lang na pipiliin ng Kongreso na ilaan ang ganito kalaking pera – hindi para matulungan ang naghihirap nating mga kababayan – pero para muling maghabol ng pagbabago ng Saligang Batas.

Sinasabi ng ilang sumusuporta sa panukala na kailangan daw ito para pumasok ang foreign investment sa bansa. Pero mismong ang may-akda ng panukala, si Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro, ay umamin na walang katiyakan na ito nga ang bibigyang prayoridad ng ConCon kapag ito’y naupo.

Sa dulo, anumang gustong baguhin ng ConCon ay maaari nitong baguhin – tulad ng pagpapahaba ng termino ng mga nakaupong opisyal, pagtulak ng nakatakdang panahon para sa eleksyon, o pagtatag ng isang sistema na tatanggalin na sa mamamayan ang kapangyarihang ihalal ng direkta ang mamumuno sa pamahalaan.

Ito ba talaga dapat ang ating maging prayoridad sa panahon ng taghirap? Ito ba talaga ang pinakamabisang tugon sa mga mabibigat ng problem ana ating hinaharap?

Napakalaking halaga ng P15 bilyon para isugal sa isang panukalang di tiyak kung meron ngang magiging malinaw na pakinabang para sa ating bansa.