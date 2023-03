Lady golfer Cyna Rodriguez ipapagpag 2-taong kalawang

BALIK mula sa dalawang taong tigil-laro si Cyna Rodriguez sa 10th Ladies Philippine Golf Tour 2023, kakasa sa ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) Negos Occidental Classic presented by MORE Power sa Marso 15 sa Marapara Golf and Country Club course sa Bacolod.

Samantalang mas kinikilig sa balik-kompetisyon kesa mabalisa, ang presensya ng dating kumampanya sa Ladies Professional Golf Association Tour ang nagpalakas sa mga kalahok sa 54-hole event.

Karamihan sa kanila handa na makalipas sumabak sa Anvaya Cove Ladies International sa marangyang Anvaya Cove layout sa Morong, Bataan sa nakalipas na linggo kung saan golf director si Roidriguez.

Dinomina ni Rodriguez ang simula ng LPGT noong 2013, sumungkit ng anim na tagumpay at winalis ang mga titulong Order of Merit sa unang tatlong taon ng kaganapan.

Kumopo rin ang dating Junior World champ at maraming ulit na miyembro ng national team ng LPGA Tour card pagkapang-apat sa Q-School noong 2015 at kumampanya ng dalawang taon sa world’s premier ladies circuit bago tinuloy ang karera sa bansa.

Pero binagabag siya ng injury sa balik noon sa LPGT, mababa ang mga pagtatapos at sumablay sa maraming cut. Huli siyang lumaban noong 2020. (Ramil Cruz)