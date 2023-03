Kristine Paraon sinungkit gold, silver sa 2023 World Rowing

KUMAMPAY ng isang ginto at isang pilak si Kristine Paraon para pangunahan ang national rowing team sa kanilang magandang performance sa 2023 World Rowing Indoor Championships na ginanap sa Missisauga sa Toronto, Canada.

Kuminang si Paraon sa mga paborito niyang events, nasikwat ang ginto sa women’s 19-20 2000m habang ikinuwintas ang pilak sa women’s 19-20 500m category.

May kabuuang apat na medalya ang naiuwi ng Pilipinas, kasama ang dalawang bronze medal.

“Congratulations to our athletes for securing four medals from the 2023 World Rowing Indoor Championships, for the first time ever,” pahayag ng Philippine Rowing Association sa kanilang social media account.

Ang dalawang tansong medalya ay galing kina Tokyo Olympics veteran at Southeast Asian Games gold medalist Cris Nievarez at Athens Tolentino. (Elech Dawa)