Kevin Durant sapat bakas, laban sa Charlotte Hornets

Sa unang pagkakataon sapul noong Jan. 8, naglaro na si Kevin Durant at nagtistis ng 23 points para tulungan ang Phoenix sa 105-91 win laban sa dinayong Charlotte Miyerkoles ng gabi.

Pumoste siya ng 10 of 15 mula sa floor sa debut game sa bago niyang NBA team, may 6 rebounds, 2 assists at 2 blocks pa sa loob ng 27 minutes .

“I’ve played in almost a thousand basketball games, but today I was nervous,” ani KD. “It’s a new team, new group, and I want to play hard for them and be coachable.”

Ganado ring umiskor ng 37 points si Devin Booker, may 16 points, 16 rebounds si Deandre Ayton at namigay si Chris Paul ng 11 assists.

Mukhang okay na ang na-sprain na kaliwang tuhod ni Durant, nakuha sa blockbuster trade mula Brooklyn.

Hindi nagpakita ng kalawang ang 34-year-old, naka-dalawang 3s, nasa target ang midrange jumpers. Sa una niyang basket sa Suns, inatake ni KD ang paint bago kinaliwa ang layup. Sa first 5 minutes, dalawang beses niyang binutata si Hornets center Mark Williams.

Out na sa season si LaMelo Ball (right ankle surgery), sinalo ni Kelly Oubre ang scoring load ng Charlotte sa isinumiteng 26 points. May 20 si Terry Rozier. (Vladi Eduarte)