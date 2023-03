Karera Tips Ni JP Gonzales

Marso 3, 2023/Biyernes / Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 1 Everyday Black, 3 Macha Green, 5 Aly Yanna

R02 – 3 Batang Cabrera, 6 Lake Balinsasayao, 7 Senyorita, 1 Kaboom

R03 – 3 Double Strike, 1 Pantay Pantay Lang/Smiling Lady, 6 Mooney Money Man, 5 Rancheros

R04 – 9 Polloc Island, 8 Action Rules, 2 Sagitsit, 5 Solution

R05 – 5 Chase The Gold, 8 Rise And Shine, 10 Classic Gee, 2 Honey Ryder

R06 – 7 Ballistic Babe, 5 Krugerrand, 2 My Boy Lollipop/Top Of The Line, 10 Serafina

R07 – 3 You Never Know, 11 Jambo, 10 Salugnon, 2 Advance Party

R08 – 4 Nards Bentetres/Early Bird, 7 Rain Rain Go Away, 10 Kathy N Alice, 1 Bang

R09 – 12 Maaasahan, 10 She Is Sizzling, 8 Walkin On Sunshine, 14 Bucasgrande Island

Solo Pick: Everyday Black, Chase The Gold

Longshot: Double Strike, Polloc Island, Ballistic Babe