Kalabaw lang tumatanda! Edad 46, Danny Ildefonso haharabas uli sa PBA

ISINAGAWA ng bagong saltang Converge FiberXers ang isang nakamamanghang hakbang Huwebes matapos nito isabak ang isa sa mga assistant coaches na si dating two-time Most Valuable Player na si Danny Ildefonso.

Ikinagulat ng karamihan ang desisyon ng Converge kung saan unang inihayag sa PBA website ang pag-activate nito kay Ildefonso sa akbitong roster para sa pagbabalik ng two-time MVP sa matagal nitong dinominang liga.

Magbabalik si Ildefonso bilang player sa unang pagkakataon sapol noong 2015 kung saan makakasama ito ng mga FiberXers hanggang sa mga natitirang laban ng Governors Cup.

Sa Instagram post ni Converge coach Aldin Ayo ay nakasaad mismo sa memo na inaprubahan ng PBA ang eligibility ni Ildefonso na may marka na, “effective immediately”.

Ang 46-anyos na si Ildefonso ay isa sa mga deputy coach ng Converge sapol na pumasok sa PBA.

Matatandaan na naglaro sa loob ng 15 taon sa ilalim ng SMB si Ildefonso kasama na sa Petron Blaze Boosters at Beermen kung saan panahong ito nanalo ng walong kampeonato at dalawang beses pinangalanang MVP noong 2000 at 2001.

Pagpasok nito sa liga noong 1998 ay tinanghal agad na PBA Rookie of the Year. Isa rin siyang limang beses na PBA Best Player of the Conference awardee. Noong 2013, ipinagpalit siya sa Bolts at naglaro doon hanggang 2015.

Simula noon, nagsimula siyang mag-coach at nagsilbi bilang assistant coach sa parehong propesyunal at kolehiyong basketball. Sa kasalukuyan, siya ang assistant coach para sa NU Bulldogs at FiberXers. (Lito Oredo)