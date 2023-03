JV kay Zamora: Huwag mong ilihis ang isyu

Pinasinungalingan ni Senador JV Ejercito ang pahayag ni San Juan City Mayor Francis Zamora na hindi nagbayad ang city government ng kanilang tax obligation sa Bureau of Internal Revenue (BIR) noong panahon na siya pa ang alkade ng lungsod.

Sabi ng senador, inililihis lang ni Zamora ang isyu sa pang-iipit sa terminal leave bene­fits ng mga retiradong kawani ng pamahalaang panglungsod na umano’y tagasuporta ng Ejercito-Estrada clan.

“I reiterate my call on Zamora to immediately release the terminal leave pay that is due to our retired city government employees,” giit ni Ejercito sa isang statement.

“This issue is about them and giving what they deserve. Stop these diversionary tactics,” dagdag niya.

Noong panahon ng kanyang termino bilang mayor ng lungsod, sinabi ni Ejercito na kinuwestiyon nila ang tax assessment ng BIR sa San Juan Medical Center at ang parking income ng city government dahil ang mga ito ay trinato bilang pribadong korporasyon. (Dindo Matining)