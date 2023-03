Isko tinuruang magtrabaho ang mga anak

Halos nag-abot sa mga sinehan ang mga pelikula ng mag-amang Isko Moreno at Joaquin Domagoso. Sabay rin silang nag-guest sa YouTube show na ‘Marites University’ kunsaan ay tinanong namin sila kung papanoorin ba nila ang pelikula ng isa’t isa?

Si Isko sa ‘Martyr or Murderer’ habang si Joaquin ay sa ‘Ako Si Ninoy’. Pareho ang naging sagot nila na manonood daw sila, kung iimbitahan sila.

Iba na nga ang prayoridad ni Yorme ngayon, malayo na sa mundo ng politika. Naka-focus siya sa kanyang kakabuong Scott Media Productions na ikinatutuwa niya dahil kahit wala raw siya sa politics, marami pa rin siyang natutulungan dahil may mga nabibigyan siya ng trabaho.

At bukod dito, itinuturing niyang blessing in disguise ang hindi niya pagkapanalo bilang presidente ng bansa. Ngayon na lang daw sila nakakalabas at nakakapag-bonding bilang isang pamilya. Ang recent trip nila ay sa Japan na kasama ang buong pamilya, pati ang partner ni Juaquin na si Raffa Castro at anak ng mga ito na si Baby Scott.

At ine-enjoy nga raw ni Joaquin ang mga ganitong bonding moment kasama ang ama.

Sabi naman ni Isko, “You know, kapag sumara ang isang pintuan, may bintana naman na nagbubukas. In this case, I have more opportunity to spend with my family. I’m working. They’re now my employees. They’re

now my colleagues. We see each other often and I have more time to make gala or pasyal with them.

“It’s a blessing. Blessing in disguise,” nakangiting sabi niya. Kaya rin niya nasabing ‘they’re now my employees’ dahil ang tatlong anak niyang sina Patrick, Frances at Joaquin ay binigyan niya ng office sa Scott Media at pumapasok talaga ang mga ito as regular employees na walong oras. Naniniwala raw kasi si Isko na dapat mapagdaanan ito ng mga anak.

Sabi naman ni Joaquin na simula nang ipanganak siya, ngayon lang niya madalas na nakaka-bonding si Isko, “Ako, blessed ako ngayon kasi I get to see Papa every day. We come to the office lagi and alam n’yo ‘yon, may suweldo na ako,” natawang sabi pa niya. (Rose Garcia)